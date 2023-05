Mark Van Bommel se sent lésé dans les Play-Offs et adresse un message à la Pro League

L'Antwerp a toujours son sort entre les mains et sera champion en cas de victoire contre l'Union. Malgré cela, Mark Van Bommel a tenu à rappeler que selon lui, le Great Old est lésé durant ces Play-Offs.

Le suspense est à son comble dans les Play-Offs 1 et les résultats du week-end dernier ont porté l'Antwerp et l'Union à égalité. Le week-end prochain, le Great Old sera sacré champion en cas de succès contre les Unionistes mais Mark Van Bommel s'est senti lésé durant les Play-Offs, comme il a tenu à le rappeler en conférence de presse.

Durant le début de ce sprint final pour le titre, les Anversois ont généralement joué avant leurs concurrents, ce qui n'a pas réjoui le Néerlandais. "Je trouve anormal que les matchs ne se jouent pas en même temps, surtout la semaine prochaine. Genk saura quoi jouer après notre match, même si un match nul n'est pas suffisant pour eux."

Quoi qu'il en soit, le champagne sera de sortie à l'Antwerp en cas d'événements favorables dimanche prochain. De quoi soulager l'ancien milieu de terrain, qui reviendra probablement à la charge si le Great Old connaît une grosse perte de vitesse dans ces deux dernières rencontres.