Roman Yaremchuk, la grande énigme au Club de Bruges

L'été dernier, le Club de Bruges sortait pas moins de 16 millions d'euros pour s'offrir Roman Yaremchuk. 9 mois plus tard, ce transfert a accouché d'une saison cataclysmique. Mais que doit faire Bruges avec son attaquant ukrainien, le plus cher de l'histoire du championnat de Belgique ?

Le Club de Bruges pensait réaliser un gros coup avec Roman Yaremchuk. Certes, le prix était très élevé, mais le joueur avait démontré à La Gantoise puis au Benfica de réelles qualités et un niveau qui, si l'association avec Jutgla prenait, aurait pu permettre au Club de Bruges de dominer le championnat de la tête et des épaules.

La suite, tout le monde la connait. Après de bons débuts et un premier goal contre le Cercle en début de saison, Yaremchuk a erré sans but - c'est malheureusement le cas de le dire -, sortant très souvent du banc et ne faisant jamais la différence.

Un casse-tête pour tous les entraîneurs passés à Bruges cette saison

Rien ne sert d'accabler plus que de raison le joueur. Son état de confiance est visiblement au plus bas et risquerait encore de décliner. Il n'a d'ailleurs pas été épargné par les blessures cette saison. De Mil expliquait d'ailleurs récemment que le problème ne serait "pas mental."

"Bien sûr, j'ai vu ces moments malheureux mais quand vous savez tout ce qu'il a traversé... Et comment il se bat chaque jour pour revenir. C'est aussi la raison pour laquelle je l'ai fait débuter, parce que j'ai vu de la qualité à l'entraînement", avait expliqué le coach brugeois.

Mais alors, où est le problème ? Car ni sous Hoefkens, sous Parker ou De Mil, l'Ukrainien n'a affiché la moindre once d'amélioration, et cela malgré un temps de jeu qui restera assurément conséquent - 27 matchs, pour 2 buts (le dernier datant d'octobre...) et 3 assists.

Sans doute, au niveau mental, ou en moins en partie. Personne n'est à l'aise sur un terrain de football dans de telles circonstances, un tel contexte et de telles attentes. Encore moins un joueur qui, selon les récentes déclarations de son ancien coach Hein Vanhaezebrouck sur le plateau d'Extra Time, "a besoin de beaucoup de confiance" pour être performant.

Le nouveau coup dur

Dimanche dernier, De Mil a donc décidé de faire confiance à Yaremchuk et de le titulariser face à l'Antwerp - malgré ses problèmes physiques. Cela ne fut pas, une nouvelle fois, concluant et Yaremchuk fut remplacé dès l'heure de jeu par le jeune Romeo Vermant.

L'ancien capitaine des Club NXT s'est directement montré, faisant preuve d'énormément d'envie. 4 minutes plus tard, il a offert l'assist sur le but du 2-0 de Nielsen.

Grâce à cette très bonne montée en jeu, Vermant devrait être titulaire ce dimanche face à Genk. Le jeune attaquant à d'ailleurs reçu un signal fort de sa direction, le prolongeant dans la foulée.

Quel futur pour Yaremchuk à Bruges ?

C'est ainsi que se termine la saison de Yaremchuk. Par une nouvelle occasion manquée de se remettre un peu en selle, alors qu'il avait le champ libre suite à la blessure de Jutgla.

Le mercato sera l'occasion pour lui de souffler, de se préparer pour la saison prochaine. Du côté du Club, outre les recherches de renforts et d'un nouveau coach, la question Yaremchuk sera épineuse.

Un transfert, ou un prêt, serait-il envisageable ? Yaremchuk semble déjà partir d'assez loin dans la hiérarchie des attaquants. Le relancer ne sera pas une tâche aisée. Au Club de voir s'il veut rester sur cet échec et récupérer un peu de liquidités, ou tenter le Diable. Car si une première saison si catastrophique passe déjà très mal, une seconde rentrerait dans l'ordre du ridicule total.