Catastrophe pour Clément et Monaco, Nantes plus proche du gouffre que jamais

Pire scénario possible pour l'AS Monaco de Philippe Clément. Défaits à Rennes, les Monégasques ont vu Lille battre Nantes et donc les dépasser.

L'AS Monaco n'est même plus dans le top 5 de Ligue 1. Le scénario était clair en se déplaçant à Rennes : si les Bretons gagnaient, ils dépassaient les Monégasques. Les équipiers de Jérémy Doku et Arthur Theate, titulaires, ont fait le job : Majer et Gouiri, en seconde période, ont offert la victoire à Rennes (2-0).

Et cette défaite s'est couplée à un autre mauvais résultat pour Monaco : le LOSC, qui recevait le FC Nantes, s'est imposé (2-1) sur un doublé de Jonathan David, par deux fois sur penalty. Lille grimpe à la 4e place de Ligue 1, Rennes est 5e et Monaco 6e avec un petit match à jouer. Le dernier de Philippe Clément ?

Le FC Nantes, battu, frôle la relégation mathématique : Auxerre ne s'est pas imposé à Toulouse (1-1), et ne compte "que" deux points d'avance sur les Canaris qui peuvent encore espérer...mais sont très proches de la bascule en Ligue 2.