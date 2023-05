Pas de Lukebakio, mais bien un autre ancien d'Anderlecht pour ce grand club européen ?

Dodi Lukebakio (25 ans) n'a pas été impressionnant qu'avec les Diables. Malgré la mauvaise saison de l'Hertha et la relégation, l'ailier a marqué 12 buts et délivré 5 assists cette saison. La presse flamande annonçait récemment qu'une clause de relégation allait être activée dans son contrat, et que donc il pouvait quiter le club rapidement.

Si on parlait récemment d'un intérêt de Fribourg, peu d'autres prétendants ont été cités pour l'instant. Celui de l'Ajax est bien sorti dans la presse, mais Sky Sport vient de le démentir. Par contre, le club néerlandais voudrait...un certain Joshua Zirkzee.

L'après-Anderlecht n'a pas été évident pour Zirkzee. Parti du Bayern vers Bologne, le Néerlandais n'a disputé que 20 matchs toutes compétitions cette saison, pour un maigre total d'un but et deux assists. Un départ vers l'Ajax serait l'occasion pour lui de se relancer. Mais il faudra mettre le paquet : Bologne avait dépensé 8,5 millions d'euros l'été dernier pour le recruter.

X News #Zirkzee: Ajax is monitoring him as they want to sign at least one new striker!



Zirkzee, difficult season at Bologna could make a new step this summer.



Silva (Leipzig) and Lukebakio (Hertha BSC) no topics for #Ajax. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/2tGvfgMP6N