La fin d'une époque à l'AC Milan

A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic s'apprête à dire adieu à l'AC Milan. Malgré son faible temps de jeu cette saison, c'est une page qui se tourne en Lombardie.

Freiné par de multiples blessures, Zlatan Ibrahimovic n'a débuté qu'un seul petit match de Serie A cette saison. Mais son importance dans le noyau et sa cote de popularité auprès des supporters ne se résume évidemment pas à ce chiffre, surtout après avoir ramené le Scudetto la saison dernière, onze ans après le dernier titre.

Le match de ce soir face à l'Hellas Verone sera pour San Siro l'occasion de l'applaudir une dernière fois. En effet, le géant suédois arrive en fin de contrat et prendra congé du club en cette fin de saison. Tout l'AC Milan s'apprête ainsi à lui rendre un vibrant hommage avec comme mot d'ordre "God Bye Zlatan". Ibrahimovic a marqué l'histoire du club avec 93 buts et 35 assists en 163 matchs, remportant au passage deux titres de champion d'Italie et une Supercoupe.