Romelu Lukaku est prêt à jouer un mauvais tour à Kevin De Bruyne en finale de la Ligue des Champions

De retour en grande forme ces dernières semaines avec l'Inter Milan, Romelu Lukaku compte bien terminer sa saison en beauté avec une victoire en finale de la Ligue des Champions face au Manchester City de Kevin De Bruyne.

9 buts et 6 assists depuis le mois d'avril. Et avec un temps de jeu réduit - notamment en Ligue des Champions. On peut dire que Romelu Lukaku est de retour, lui qui a rencontré de gros problèmes physiques cette saison.

"Ce dernier mois, j'ai atteint un assez haut niveau, celui que j'ai l'habitude d'avoir. Je suis assez décisif pour l'équipe et nous avons bien joué également ces derniers temps. On a fait de bons résultats et on a gagné beaucoup de matchs", s'est confié Lukaku au micro de RTL Sport.

Si le Diable Rouge va devoir retourner à Chelsea après ce deuxième passage à l'Inter, il veut offrir un titre suprême au club pour lequel il a beaucoup d'affection. Et cela passera par battre le Manchester City de son compatriote et ami, Kevin De Bruyne.

"J'ai joué pendant de nombreuses années contre De Bruyne en Premier League. Il n'y a pas de pression, c'est juste un match entre l'Inter et Manchester City. C'est une bonne chose pour le football belge d'avoir deux joueurs belges en finale de Ligue des Champions. L'année passée c'était Thibaut Courtois et Eden Hazard qui l'ont remportée, cette fois-ci, ça sera Kevin ou moi, c'est bien pour le football belge", a expliqué Lukaku. "(Pour moi), je pense que la finale arrive au bon moment."