Le départ de Martinez, bonne chose pour la flexibilité de notre football ? "C'était notre grande force !"

Le départ de Roberto Martinez signifie du changement en Espoirs également : finie, la défense à 3 "obligatoire". Jacky Mathijssen ne cache pas que c'est un point assez positif.

C'était l'un des points les plus importants de l'ère Martinez à partir de 2016 : uniformiser le football belge, un peu à l'image de ce qui se fait en Espagne à partir des équipes de jeunes. Si les Diables Rouges jouent en défense à 3 (ce qu'ils ont fait de manière presque ininterrompue durant 6 ans), alors les Espoirs se doivent de le faire aussi.

Ce n'est désormais plus le cas sous Domenico Tedesco, et pour cause : le sélectionneur des Diables varie les schémas. Ses deux premiers matchs l'ont vu tenter une défense à 3 comme une défense à 4.

"Oui, c'est vrai, j'ai plus de possibilités désormais", confesse Jacky Mathijssen sur ce sujet, en conférence de presse. "Tout le monde savait comment les Red Devils jouaient, et Roberto Martinez avait demandé que les Espoirs jouent comme cela également. Maintenant, c'est plus flexible".

On sent Mathijssen assez heureux de ce changement. "Prenez l'exemple de l'Euro...Quand vous jouez d'abord les Pays-Bas, puis la Géorgie, il ne faut pas être expert tacticien pour comprendre que ce sont des matchs à aborder différemment", estime-t-il.

"N'oublions pas une chose : la flexibilité tactique a longtemps été l'une des grandes forces de la Belgique. Nous étions les meilleurs dans ce domaine", conclut Mathijssen. "Il faut conserver cela à l'avenir".