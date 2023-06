Teddy Teuma veut quitter l'Union ! "J'ai donné mon accord à Reims"

Auteur d'une saison XXL, le capitaine de l'Union Saint-Gilloise Teddy Teuma est plus que jamais cité sur le départ. Dans une interview accordée à la Dernière Heure, il a confirmé ses envies d'ailleurs.

L'actualité est chaude concernant Teddy Teuma. Le Maltais, après une excellente saison, est sur les tablettes de plusieurs clubs français.

Le nom du Stade Rennais a été évoqué. Ensuite, c'est celui du Stade de Reims qui est sorti ces derniers jours. Dans les colonnes de la Dernière Heure, Teuma a expliqué qu'il était séduit par le projet du club champenois et voulait y signer cet été.

"C'est un beau projet, j'ai eu une bonne conversation avec Will Still, l'entraîneur de Reims. En Belgique, je ne vois pas de club qui puisse m'offrir plus sportivement que l'Union. Je préfère donc un club du centre de la France où je peux être un joueur clé", a-t-il déclaré.

"Je suis très attaché à ce club, mais un retour en France serait merveilleux pour moi. Si l'Union ne peut pas m'offrir la même chose, j'espère qu'elle me remerciera et m'accordera un départ par la grande porte plutôt que d'aller au clash avec un club que je respecte beaucoup."