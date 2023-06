Officiel : le Napoli a trouvé son nouvel entraîneur

Le Napoli devait s'atteler à nommer un nouvel entraîneur après le départ de Luciano Spalletti. C'est désormais chose faite, depuis ce jeudi soir.

Le Napoli avait la dure tâche de trouver un successeur après le départ de Spalletti - pour cause d'année sabbatique. Sous le tacticien italien, les Partenopei ont en effet vécu une saison historique, dominant de la tête et des épaules la Serie A et remportant le titre depuis plus de 30 ans.

Le choix s'est finalement porté sur Rudi Garcia (59 ans). Le coach français, passé par Lille, Lyon ou Marseille, a une certaine expérience de la Serie A. Il a en effet coaché l'AS Rome de 2013 à 2016. Il était sans club depuis la fin de son aventure longue d'une saison avec le club saoudien d'Al-Nassr, où il a entraîné Cristiano Ronaldo.