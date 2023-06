Romeo Lavia bientôt fixé sur son avenir ?

Ainsi, trois clubs seraient sur la piste du milieu de terrain international belge : Chelsea, Manchester United et Arsenal. Manchester City possèderait une clause de rachat de 46 millions valable pour 2025.

Les Gunners sont vus comme les favoris dans cette course. Selon Het Laatste Nieuws, Arsenal serait en pleine discussion avec Southampton. Les négociations se concentreraient autour du montant du transfert : les Saints demanderaient plus de 50 millions d'euros pour le Belge, une somme qu'Arsenal tenterait de faire baisser.

De son côté, Sacha Tavolieri explique qu'Arsenal est proche d'un accord avec Lavia sur les termes personnels.

🇧🇪🔴 #ArsenalFC close to agreeing personal terms with Romeo #Lavia! #AFC now run the race due to Emeka Obasi’s relationships close to #AFC bosses as explained days ago who wants to anticipated concurrence of #ChelseaFC with an offer to #SaintsFC submitted soon.

⏳ Wait&See. pic.twitter.com/w3Gjf2kDd2