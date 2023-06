De Ketelaere et Debast, très importants pour les Espoirs : "On sent leur expérience"

Les Espoirs de la Belgique débuteront leur Euro U21 ce 21 juin. Dans leurs rangs, plusieurs Diables Rouges joueront un rôle crucial.

Outre Openda - qui a rejoint le groupe après la rencontre face à l'Autriche de ce vendredi -, les Diablotins peuvent compter sur la présence de Charles De Ketelaere et Zeno Debast. Les deux Diables Rouges ont participé à la victoire en Israel (0-2) il y a quelques jours.

En conférence de presse, le U21 Eliot Matazo a expliqué leur importance dans le noyau. "Ce sont deux joueurs qui n'ont pas besoin de beaucoup parler, mais sur le terrain tu sens leur expérience, leur vécu", a déclaré Matazo - selon Belga. "Tu sens qu'ils ont pris un bagage en plus et je pense que c'est bien pour nous d'avoir ce genre de joueurs qui sont capables d'amener ce genre d'expérience dans notre équipe. C'est certainement un plus pour nous."

La Belgique est versée dans le groupe de la mort, composé des Pays-Bas, le Portugal et la Géorgie. "Ce n'est pas un cadeau, comme tous les autres groupes. On sait très bien que si on veut aller loin dans la compétition, il faut passer par les meilleures équipes", a préfacé Matazo.