De Mangala à Leya Iseka en passant par des noms oubliés : où en sont les U21 de 2019, quatre ans plus tard ?

Ce mardi, les U21 entament leur Euro, quatre ans après la dernière participation de la Belgique à cette compétition. Johan Walem et ses jeunes avaient vécu un cuisant échec en Italie ; où en sont les joueurs de l'époque ?

Gardiens de but

La génération 2019 de nos gardiens de but peut être vue comme une génération "de transition" ; alors que Maarten Vandevoordt semble appelé à un jour intégrer le groupe des Diables, les 3 portiers présents en Italie n'en ont jamais vraiment rêvé (même si Nordin Jackers avait pu s'y entraîner, et avait eu droit aux compliments de Martinez, comme la photo ci-dessous l'immortalise).

Nordin Jackers (25 ans) quittait Genk pour Waasland-Beveren après l'Euro et y disputera 74 matchs, mais est depuis sur le banc à OHL (0 match joué cette saison) ; Jens Teunckens (25 ans) a cumulé 24 matchs en 4 ans de Larnaca au Lierse en passant par Waalwijk et se remet d'une rupture des ligaments ; enfin, Ortwin De Wolf (26 ans) est le n°2 de l'Antwerp, après de belles promesses à Eupen.

Défenseurs

Quatre des sept défenseurs du noyau de Johan Walem à l'Euro 2019, si l'on compte Alexis Saelemaekers (23 ans) parmi eux, sont devenus Diables par la suite. Assez étrangement, seuls Wout Faes (25 ans) et Elias Cobbaut (25 ans), qui formaient l'axe, étaient titulaires contre la Pologne lors du premier match de l'Euro ; on connaît la suite en club pour Faes, tandis que Cobbaut est désormais titulaire à Parme mais loin de la sélection.

Sebastiaan Bornauw (24 ans) était titulaire pour les matchs face à l'Espagne et l'Italie, et est désormais Diable confirmé. Mais pour les autres, c'est plus difficile. Casper De Norre (26 ans) fait la carrière honnête attendue, titulaire à OHL ; Dion Cools (27 ans) est devenu international...malaisien (15 caps). Le prometteur Rocky Bushiri (23 ans) commence à lancer sa carrière du côté d'Hibernian, en Ecosse, après des années difficiles à Norwich de prêt en prêt, mais a choisi la RDC.

Milieux de terrain

Il y a à boire et à manger du côté des milieux de terrain depuis l'Euro 2019. L'un d'eux a dû attendre son heure, mais est devenu un Diable titulaire et apparemment déjà important dans l'esprit de Domenico Tedesco : c'est bien sûr Orel Mangala (25 ans), l'une des grosses réussites de cette génération.

Un autre attend toujours sa première cap et commence à désespérer : c'est Bryan Heynen, binôme de Mangala à l'Euro qui a déjà 26 ans et est un pilier de Genk et de notre championnat. Le capitaine Siebe Schrijvers (26 ans), dont on attendait beaucoup, passe quant à lui un peu à côté de sa carrière après un passage mitigé à Bruges, et est désormais remplaçant à OHL.

Alexis De Sart (26 ans) vit une carrière à la hauteur des attentes, et va retrouver la D1A avec le RWDM ; Samuel Bastien (26 ans) a peut-être un peu peiné à passer un palier au Standard et fini par choisir le Congo, pour lequel il compte 7 caps. Stéphane Omeonga (27 ans) s'est un peu relancé en Ecosse et évoluera la saison prochaine en Israël, loin des Diables. Le cas Jur Schryvers (26 ans) est un peu à part : la présence du joueur de Beveren avait fort surpris, et il évolue désormais en D1B, à Deinze.

Yari Verschaeren (21 ans) était quant à lui le plus grand talent de cette génération, et sans de lourdes blessures depuis, il aurait probablement passé encore un palier ; il est tout de même devenu Diable et valeur sûre d'Anderlecht. Rappelons que Johan Walem ne lui a accordé que 2 fois 30 minutes dans cet Euro 2019 !

Ailiers et attaquants

Seul Dodi Lukebakio (25 ans) vit la carrière espérée du côté des éléments offensifs, et commence même à devenir un titulaire à part entière chez les Diables. Le 9 attitré, Aaron Leya Iseka (25 ans), s'est perdu entre Metz et Barnsley, inscrivant 8 petits buts en 50 matchs au sein des deux clubs, avant de se relancer en Turquie où il a réussi une bonne petite saison du côté de Tuzlaspor (D2).

Isaac Mbenza (27 ans) a connu ses bons moments avec Huddersfield (67 matchs, 6 goals, 9 assists) et Montpellier (59 matchs, 13 buts) et c'est désormais Charleroi qui profite des talents de l'ancien Espoir ; enfin, Francis Amuzu (23 ans), lui aussi doublure dans cet Euro à l'instar de Verschaeren, peine à passer le palier attendu à Anderlecht et serait proche de la sélection du Ghana.