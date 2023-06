🎥 Le plus beau but de la saison du Club de Bruges

Les supporters brugeois ont voté et ils ont plébiscité l'une des révélations de la saison du Club.

Seulement quatrième de Pro League, rapidement éliminé en Coupe de Belgique, balayé en huitième de finale de la C1: le Club de Bruges a, malgré son parcours phénoménal en phase de poules de la Ligue des Champions, vécu une saison compliquée.

Mais ça n'a pas empêché les Blauw en Zwart d'empiler quelques bijoux. Le Club avait, d'ailleurs, proposé à ses supporters de choisir leur plus beau but de leur saison. Et c'est Bjorn Meijer qui a récolté les honneurs.

Arrivé l'été dernier en provenance du FC Gröningen, le Néerlandais a planté quatre buts cette saison, dont cette superbe frappe du gauche qui est allée se loger dans la lucarne et qui avait permis à Bruges de sauver l'honneur à Benfica, en huitième de finale retour de Ligue des Champions.