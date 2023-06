Romelu Lukaku ferme les portes

Quel est l'avenir de Romelu Lukaku ? Les spéculations vont bon train en Italie. La Gazzetta dello Sport affirme que même l'AC Milan a le Diable Rouge dans son collimateur.

Cette rumeur est surprenante, étant donné que Lukaku a été loué à l'Inter la saison dernière. L'attaquant a atteint la finale de la Ligue des champions et a exprimé à plusieurs reprises son souhait de rester à l'Inter.

Cependant, cela n'empêche pas l'AC Milan d'ajouter Lukaku à sa liste de souhaits. Les Italiens disposeront bientôt d'un budget conséquent si le transfert de Sandro Tonali à Newcastle se concrétise. De son côté, l'Inter n'est pas très solide financièrement.

Lukaku a également été mentionné dans le cadre d'un transfert vers l'Arabie saoudite, mais l'attaquant ne serait pas prêt à accepter cette proposition lucrative. Selon Tutto Mercato, Lukaku ne serait pas non plus intéressé par l'intérêt de l'AC Milan. Le Diable Rouge attend de voir ce que l'Internazionale, son club actuel, propose et souhaite continuer à y jouer pour le moment.