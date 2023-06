Premier match amical pour Anderlecht ce samedi, sans transferts et sans plusieurs cadres

Ce samedi, 19h30, le Sporting d'Anderlecht dispute son premier match amical de la présaison. Un match qui s'annonce particulier pour Brian Riemer.

On souhaite bon courage à Brian Riemer au moment de former son 11 de base pour le match de ce soir. Le RSC Anderlecht prépare en effet son premier match amical ce samedi, contre Audenarde.

Un match qui se jouera sans de nombreux Mauves, tels que Bart Verbruggen et Zeno Debast, présents à l'Euro U21, Jan Vertonghen et Amir Murillo pas encore de retour après la sélection... Et bien sûr, sans des cadres comme Islam Slimani, qui n'a pas encore resigné, Lior Refaelov parti, Yari Verschaeren blessé.

Ce sera l'occasion pour Riemer d'effectuer une petite revue d'effectif, notamment du côté des Futures, et de sonder la motivation de certains cités sur le départ comme Benito Raman ou Lucas Stassin. Difficile de dire que ce premier match, programmé à 19h30, aura un intérêt sportif énorme, d'autant qu'aucun transfert estival n'a encore été réalisé par le RSCA.

La rencontre sera à suivre sur Mauve TV.