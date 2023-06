Une révélation de la Coupe du monde proche de rejoindre De Bruyne à Manchester City

Manchester City vient de s'offrir la triple couronne et semble encore avoir faim de nouveaux titres. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les Cityzens sont déjà agressifs sur le marché des transferts.

Ainsi, selon Fabrizio Romano, City aurait trouvé un accord avec Josko Gvardiol, l'une des révélations de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un accord personnel a été trouvé entre le joueur et le club. Il ne reste désormais plus qu'à trouver un accord avec son club, le RB Leipzig.

Understand Manchester City have now agreed personal terms with Joško Gvardiol 🚨🔵 #MCFC



Pep Guardiola rates Joško highly.



Talks will take place between clubs; RB Leipzig hope to keep Gvardiol, won’t sell for less than €100m.



Leipzig want Joško to be most expensive CB ever. pic.twitter.com/aRpzjKnzHb