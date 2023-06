Roberto Martinez, le "facteur X" du Portugal mardi ?

Ce mardi, la Belgique affronte le Portugal dans un match couperet : la Seleçao n'a pas le choix, elle doit gagner, tandis que les Espoirs belges n'ont pas de grosse marge de manoeuvre non plus. Et si l'arme secrète portugaise était... Roberto Martinez ?

Ce samedi, Domenico Tedesco était présent à Tbilissi pour la rencontre entre la Géorgie et la Belgique. Une présence qui n'influe en rien sur le travail de Jacky Mathijssen : "Franky Vercauteren est avec nous, nous discutons souvent. Oui, il est là de manière active", explique le sélectionneur des U21. "Mais Domenico Tedesco n'est pas là dans ce but. Notre collaboration est simple : s'il veut me parler, je suis disponible, et vice-versa, mais nous avons chacun notre job et n'interférons pas dans celui de l'autre", affirme Mathijssen. Du côté du Portugal, cependant, ce sera certainement une autre histoire : Roberto Martinez, le sélectionneur de l'équipe A, aura bien des conseils à donner à Rui Jorge. "Oui, je crois clairement que c'est un avantage pour eux", reconnaît Jacky Mathijssen. Car Martinez n'était pas que sélectionneur des Diables, un contexte durant lequel il a tout de même dirigé Loïs Openda, Zeno Debast et Charles De Ketelaere. Le Catalan était aussi directeur technique de l'Union Belge, et suivait de près les équipes de jeunes ; nul doute qu'il connaît l'énorme majorité du noyau U21 sur le bout des doigts. "Ce n'est pas un scénario idéal pour nous, car je crois qu'il peut certainement aider les Espoirs portugais", concède Mathijssen. Même si là aussi, la collaboration entre les coachs des Seleçao A et U21 ne pourra qu'être limitée, voilà bien une arme secrète dont Rui Jorge aurait tort de se priver.





