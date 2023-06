Manchester United en passe de réaliser le premier gros coup de son mercato !

Selon les médias anglais, Chelsea et Manchester United ont trouvé un accord autour du transfert de Mason Mount (24 ans). Une information confirmée par Fabrizio Romano. Mount avait déjà donné son accord à Manchester United depuis plusieurs semaines.

Pour s'attirer le milieu offensif anglais, ManU devra débourser 60 millions de livres sterling, soit près de 70 millions d'euros. Il aura fallu 4 offres refusées par Chelsea pour que les deux écuries s'accordent enfin sur la somme de transfert.

Après avoir grandi parmi les équipes de jeunes de Chelsea et après deux prêts à Vitesse puis Derby County, Mount était monté en puissance. En 2021, il était l'un des grands artisans de la victoire en finale de Ligue des Champions. Il quitte son club de coeur après 195 matchs, 33 buts et 37 assists.

BREAKING: Manchester United agree £60m package deal for Mason Mount with Chelsea — it’s done, here we go! 🚨🔴 #MUFC



Personal terms agreed weeks ago and face to face talks between clubs made it clear: the agreement is done.



Mount becomes Utd player — they NEVER left the race. pic.twitter.com/tusESsyp2x