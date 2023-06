La RAAL frappe fort avec l'arrivée d'un gardien bien connu en Pro League

Les Louviérois ont enregistré l'arrivée de Mike Vanhamel en provenance du Beerschot. Un joli coup en vue de la montée en D1B.

Louvain, Le Havre, Westerlo, Laval, le NEC Nimègue, le White Star, le Lierse, Ostende, le Beerschot et maintenant...la RAAL : à 33 ans, Mike Vanhamel a signé à La Louvière avec la ferme intention de faire monter le club en D1B.

Le directeur sportif David Verwilghen est aux anges, le club attendant un gardien suite aux départs de Damien Herman et Clément Libertiaux : "C'est un joueur d’expérience qui compte à vu de nez et de mémoire 300 matchs en pro. C'est du très haut niveau de D1A et D1B ou Ligue 2 en France. C'est un gardien qui va assurer et surtout il a un très bon jeu au pied, c'est quasiment un numéro 10. Et il a aussi une âme de leader. Il va porter le groupe vers le haut avec son professionnalisme. Et puis, il a connu des montées. C'est important".