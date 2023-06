L'Ajax croit dur comme fer en Mika Godts et le prouve de manière concrète

L'ancienne promesse de Genk fait son trou à Amsterdam. Le voici lié à l'Ajax jusqu'en 2027.

Lorsqu'il a débarqué à l'Ajax lors du dernier mercato, Mika Godts ne pensait sans doute pas que les choses iraient si vite. Après avoir commencé la saison en D1B avec les U23 de Genk, l'ailier gauche s'est déjà fait une place dans le noyau A de l'Ajax, délivrant son premier assist en Eredivisie et convertissant son tir au but en finale de la Coupe.

Six mois après son arrivée, le club amstellodamois le blinde déjà. Godts a signé aujourd'hui un contrat jusqu'en 2027. Avec la perspective de continuer petit à petit sa progression : "La préparation est toujours une période agréable. On peut se montrer, il y a aussi un nouvel entraîneur... J'espère faire mes preuves et jouer le plus grand nombre de minutes possible. Mais rien n'a été convenu, je vais simplement jouer là où les entraîneurs ont besoin de moi. Que ce soit avec Young Ajax ou avec la première équipe" déclare-t-il sur le site du club.