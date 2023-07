Le grand retour de Peter Maes en Pro League ?

Peter Maes n'a plus entraîné de club depuis deux ans. Mais il pourrait effectuer son retour.

Après plusieurs mois difficiles suite à son inculpation dans l'opération main propre, Peter Maes voit le bout du tunnel. Il y a quelques jours, l'ancien entraîneur de Lokeren a trouvé un accord à l'amiable avec le tribunal, lui permettant de ne pas risquer la prison. Une menace en moins qui libère le coach à la poigne de fer.

Dans un entretien accordé à Sporza, il déclare : "Maintenant que le procès est derrière moi, j'espère pouvoir revenir à ce que j'aime faire, poursuivre ma passion et les opportunités se présenteront à nouveau à moi". Sa dernière apparition sur un banc de touche remonte à septembre 2021, lorsqu'il avait échoué à assurer la succession de Will Still au Beerschot.