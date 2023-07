La réponse musclée de la commune de Forest au PDG de l'Union

Le dossier du nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise fait toujours autant parler. Ce vendredi, la commune de Forest a réagi aux déclarations du PDG du club, Philippe Bormans.

Bormans avait expliqué qu'il y aura des éclaircissements concernant le nouveau stade - sur le site du Bempt, à Forest - d'ici le 21 juillet. Le PDG unioniste avait également regretté le "temps précieux" que lui faisaient perdre les politiques de Forest, qu'il avait appelé à "prendre leurs responsabilités".

De son côté, la commune de Forest a tenu à clarifier les choses. "La réticence à trouver une solution pour le nouveau stade de l'Union ne vient pas de nous", a expliqué le conseil communal dans un communiqué. "En tant que conseil, nous avons posé au club des questions structurées, comme nous le faisons avec tous les particuliers qui veulent construire un projet de cette ampleur sur un terrain municipal. À partir de février 2022, nous avons posé des questions dans un esprit constructif. Il n'y a toujours pas eu de réponse aux défis qui nous ont été posés."

Mariam El Hamidine, maire de Forest, semble s'impatienter du manque de réponse concrète de la part de l'Union. "Nous demandons au président et propriétaire du club de nous désigner un interlocuteur avec lequel nous pourrons poursuivre nos discussions et travailler à une solution", explique -t-elle. "Nous attendons une étude de mobilité depuis des années, nous attendons depuis trop longtemps que le club y mette les moyens. Maintenant, nous devons aussi attendre des mois pour qu'une étude sérieuse soit réalisée afin de quantifier la question et de mettre en œuvre les recommandations à venir avec la région."