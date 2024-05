Voici à quoi ressemblera la Pro League en 2025-2026 : des Playoffs différents, et des PO2 à élimination directe !

La Jupiler Pro League aura un visage bien différent en 2025-2026. Finie la division des points, et finis également les Playoffs à 6.

Voilà de longs mois désormais que les clubs de Pro League travaillent d'arrache-pied à réformer le championnat en D1A. Le 5 juin prochain, un vote aura lieu afin de déterminer le nouveau format, et celui qui tient la corde verra de nombreux changements à partir de 2025-2026.

Certains clubs souhaitaient la disparition des Playoffs (c'est le cas de... Bruges, sacré grâce à ce système), d'autres étaient pour les conserver, certaines équipes souhaitaient supprimer la division des points ; les PO2 mais aussi le système de relégation faisaient également sujet à débat.

Voici le projet retenu qui sera voté le 5 juin prochain, et qui semble bien parti pour remporter les suffrages.

Des Playoffs à 4 sans division des points

Le système de Playoffs resterait en vigueur, mais serait largement remanié. Comme lors des saisons post-COVID 19, de 2021 à 2023, les Playoffs se joueraient désormais à 4 équipes. Gros changement : il n'y aurait désormais plus de division des points. Le scénario de cette saison, avec un Bruges revenu du diable vauvert, ne serait donc plus possible.

La saison serait dès lors plus courte car avec 16 équipes et des Playoffs à 4, le nombre de matchs serait de 36 au lieu de 40.

Des PO2 totalement remaniés

Les Europe Playoffs, qui ne passionnent pas les foules, c'est le moins qu'on puisse dire, seraient totalement remaniés. Plus de mini-championnat : place à une phase à élimination directe en aller-retour, un peu comme ce qui se fait en Playoffs de la MLS.

Les clubs de la 11e à la 14e place s'affronteraient en "Huitièmes de finale" de Playoffs 2, les clubs classés de la 5e à la 10e place étant "bye" pour ce premier tour. Il resterait donc 8 équipes en "quarts de finale" de Playoffs 2, etc, jusqu'à un gagnant qui défierait le 4e (et donc dernier) des PO1.

Plus de Playdowns

Les Playdowns qui ont vu s'affronter 4 équipes cette saison vont disparaître. Cette fois, ce sera très simple : les deux derniers (15e et 16e) au classement au terme de la phase classique descendent. Le champion de D1B monte directement, les équipes classées de la 2e à la 5e place se disputeront le second ticket.

Pour que cette réforme passe le 5 juin prochain, il faudra obtenir une majorité des deux-tiers au sein de la Pro League. C'est toutefois le scénario le plus plausible. La saison prochaine, aucun changement n'est a priori prévu.