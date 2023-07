Bonne nouvelle pour l'Antwerp : "Je n'ai pas l'intention de partir"

L'Antwerp n'a pas encore vraiment lancé son mercato, mais n'a au moins perdu aucun joueur clef. Et le meilleur buteur du Great Old va rester.

Ex-international néerlandais passé par Tottenham, champion de Belgique et pas trop âgé pour un buteur (29 ans) : l'Antwerp aurait pu craindre qu'il y ait de l'intérêt pour Vincent Janssen après sa saison à 18 buts en Pro League.

Mais dans une interview accordée au Nieuwsblad, Janssen a écarté l'idée d'un départ. "J'ai fait comprendre à mon agent que je j'écouterais aucune offre. Je n'ai pas l'intention de partir, et je n'ai pas envie d'en discuter non plus", affirme le Néerlandais.

"Bien sûr, je discute avec mon agent, mais pas de cela. Nous allons manger ensemble de temps en temps et discutons de notre vie, de comment je me sens, des choses comme cela", ajoute Vincent Janssen, qui est encore sous contrat jusqu'en 2026 au Bosuil.