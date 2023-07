L'Antwerp doit-il s'inquiéter à 2 semaines de la reprise ? "Il nous manque encore plusieurs choses"

La préparation du champion de Belgique ne se passe pas comme prévu, entre un mercato peu ambitieux et une dispute légale avec Tania Mintjens au sujet du Bosuil. Mark Van Bommel espère bien des renforts.

Le champion de Belgique n'a pas vraiment assumé cet été. Alors que l'Antwerp avait multiplié les coups retentissants ces dernières années (Nainggolan, Alderweireld...), le mercato anversois est assez calme, et Mark Van Bommel n'en est pas ravi.

"Il nous manque encore plusieurs choses, et je pousse auprès de Marc Overmars (directeur sportif, nda) dans ce sens", reconnaît l'entraîneur anversois dans Het Nieuwsblad. "Des renforts vont encore arriver. Même s'il est vrai qu'un entraîneur en veut toujours plus".

Van Bommel est notamment en désaccord avec son directeur sportif concernant l'arrivée d'un défenseur central, nécessaire à ses yeux. "C'est un débat, mais Marc estime qu'il y a d'autres priorités. Je comprends".

Rayons arrivées, on note surtout celles de Senne Lammens, prêt à prendre la relève de Jean Butez en cas de départ, et du jeune George Ilenikhena, 16 ans et grande promesse. Pas de "gros coup", donc, mais des paris...