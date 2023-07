Van Bommel s'emballe pour un jeune talent : "Le n°1 en Belgique à long terme"

L'Antwerp tient-il une perle ? Le Great Old a attiré Senne Lammens depuis le FC Bruges, et Mark Van Bommel voit en lui un futur grand.

Cet été, l'Antwerp sait que Jean Butez pourrait bien quitter le Bosuil. Un accord semblait presque trouvé avec Burnley, mais le gardien de but français est finalement resté au bercail. Mais c'est probablement l'été ou jamais pour Butez, et le joueur comme le club en sont conscients.

En cas de départ, cependant, pas de panique : le Great Old tient déjà son nouveau gardien de but. Il s'agit de Senne Lammens (21 ans), arrivé gratuitement du Club de Bruges où il était la doublure de Mignolet la saison passée quand il ne jouait pas pour le Club NXT.

Et Mark Van Bommel est confiant. "Lammens a un très grand potentiel. Je suis persuadé qu'il peut devenir le numéro 1 en Belgique. À l'avenir, bien sûr. C'est à lui de de progresser le plus vite possible", déclare le coach de l'Antwerp dans Het Nieuwsblad.