Courtisé par d'autres clubs, Will Still prend une décision concernant son avenir à Reims

L'entraîneur du Stade de Reims a eu plusieurs offres de clubs étrangers. Mais il ne veut pas abandonner son club actuel comme ça.

Will Still devrait vraisemblablement rester l'entraîneur du Stade de Reims pour la saison à venir. C'est en tout cas le principal intéressé qu'il l'a confirmé dans une interview accordée à Sudpresse.

"Il y a eu des appels, des contacts et des rencontres avec certains clubs étrangers en fin de saison dernière. J’ai écouté ce qu’ils avaient à me dire, mais je ne suis jamais vraiment allé plus loin", a-t-il confié au quotidien.

Il justifie son choix de rester à Reims en évoquant l'absence de pression comme dans d'autres clubs et la présence d'un noyau de qualité pour parvenir à certains objectifs.

Il a également évoqué les amendes payées par son club car il n'avait pas sa licence : "Très peu de clubs auraient agi de la sorte avec un mec de 30 ans. C’est donc pour toutes ces raisons que j’ai préféré continuer ce que j’avais commencé".