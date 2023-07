Officiel : un joueur du top mondial file en Arabie Saoudite

Dans une décision marquante du mercato estival, Riyad Mahrez, l'ailier algérien de renom, quitte Manchester City après cinq saisons pour rejoindre Al Ahli en Arabie Saoudite.

Le transfert de 35 millions d'euros, incluant 5 millions d'euros de bonus, témoigne de l'importance du joueur de 32 ans. Ce dernier a également signé un contrat de quatre ans, tandis qu'un salaire annuel de 35 millions d'euros l'attend au sein du club basé à Djeddah. Cette transaction majeure marque un nouveau chapitre dans la carrière du Fennec, offrant un renforcement significatif à l'effectif d'Al Ahli, qui avait déjà acquis Édouard Mendy et Roberto Firmino, en attendant l'arrivée d'Allan Saint-Maximin.

C'est un transfert d'envergure qui secoue le monde du football alors que Riyad Mahrez, l'emblématique ailier algérien, prend une direction inattendue vers Al Ahli en Arabie Saoudite. Après avoir évolué pendant cinq saisons sous les couleurs de Manchester City, le joueur âgé de 32 ans amorce un nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle.

Le montant du transfert impressionne, atteignant la somme colossale de 35 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus, témoignant de la valeur exceptionnelle de Mahrez. Son talent indéniable et ses performances de haut niveau tout au long de la saison 2022-2023, avec 47 matchs disputés et 15 buts toutes compétitions confondues, ont contribué à attirer l'attention d'Al Ahli, désireux de se renforcer avec un joueur de calibre international.

Le club saoudien a réussi à sceller l'accord, offrant à Riyad Mahrez un contrat de quatre années, faisant de lui une pièce maîtresse de l'équipe. Outre le transfert record, Mahrez bénéficiera également d'un salaire annuel de 35 millions d'euros en Arabie Saoudite, ce qui en fait l'un des joueurs les mieux rémunérés du championnat saoudien.

Cette acquisition majeure vient renforcer davantage l'effectif d'Al Ahli, qui avait déjà réussi à recruter d'autres grands noms du football. Avec l'arrivée récente d'Édouard Mendy et Roberto Firmino, le club basé à Djeddah ambitionne clairement de rivaliser au plus haut niveau. Et ce n'est pas tout, puisque les supporters d'Al Ahli peuvent s'attendre à l'arrivée imminente d'Allan Saint-Maximin, ajoutant ainsi une autre pépite à leur équipe.

Pour Riyad Mahrez, ce choix représente un nouveau défi dans sa carrière professionnelle. Sa décision de quitter Manchester City pour rejoindre Al Ahli est marquée par une grande ambition de briller dans le championnat saoudien tout en contribuant au succès de son nouveau club.

En somme, ce transfert exceptionnel de Riyad Mahrez vers Al Ahli en Arabie Saoudite marque une étape majeure dans le paysage du football international. Avec un montant de 35 millions d'euros et un contrat de quatre ans, Mahrez devient une pièce maîtresse pour Al Ahli, qui aspire à atteindre de nouveaux sommets avec son effectif impressionnant incluant des talents tels qu'Édouard Mendy, Roberto Firmino et bientôt Allan Saint-Maximin.