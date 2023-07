🎥 Le superbe but de Johan Bakayoko en amical

Johan Bakayoko a vécu une saison 2022-2023 riche en émotions. L'ailier belge de 20 ans voudra poursuivre sa belle progression cette saison.

Intégré la saison dernière au sein de l'équipe A du PSV, Bakayoko s'est attiré plusieurs regards. Notamment celui du sélectionneur national Domenico Tedesco, qui l'a déjà fait jouer à 4 reprises avec les Diables Rouges.

Ce dimanche, dans le cadre d'un match amical, Bakayoko a une fois de plus démontré l'étendue de ses qualités. Face au club anglais de Nottingham Forest et son Diable Rouge Orel Mangala, il a marqué l'unique but du match d'une très belle frappe des 20 mètres.