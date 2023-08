Une lueur d'espoir pour Romelu Lukaku ?

La seule destination qui semblait encore plausible en Europe pour Romelu Lukaku était la Juventus, après que la porte de l'Inter Milan se soit définitivement refermée. Mais récemment, dans une interaction avec un supporter intériste, le Diable Rouge évoquait ses doutes quant aux chances de voir ce deal se concrétiser.

De quoi s'inquiéter, car cela aurait pu signifier un transfert vers l'Arabie Saoudite ce qui, à 30 ans, ne serait pas une bonne nouvelle pour la carrière de Lukaku... ni pour les Diables, à un an de l'Euro 2024. Mais Fabrizio Romano nous donne un peu d'espoir cette semaine.

En effet, selon le spécialiste italien du mercato, Chelsea et la Juventus seraient en discussions, avec en point central le cas de Dusan Vlahovic. L'attaquant serbe intéresse les Blues, qui pourraient offrir Lukaku en monnaie d'échange. La Juve, de son côté, insisterait pour Romelu. Affaire à suivre...

More on Dušan Vlahović. Chelsea are yet to make decision on swap deal as Juventus insist on negotiations with Romelu Lukaku. 🔵🇷🇸 #CFC



Deal would include fee to Juventus plus Lukaku but Chelsea rejected Vlahović in July — they’ve been offered this chance again now. pic.twitter.com/zcwKNMzv8G