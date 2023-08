Marouane Fellaini encore et toujours buteur en Chine

On l'oublie parfois, mais Marouane Fellaini n'en a pas encore fini du côté du Shandong Luneng. L'ex-Diable Rouge empile les buts.

Marouane Fellaini a 35 ans, mais continue à prendre du plaisir du côté de Shandong, en Chinese Super League. L'ex-Diable Rouge y est toujours sous contrat jusqu'en 2025, et compte bien profiter de ce contrat en or massif jusqu'au bout.

La CSL en est déjà à sa 20e journée et Shandong a déroulé contre le Meizhou Hakka (6-1), Fellaini inscrivant le premier but de son équipe. Shandong est 2e du championnat en ce moment, avec 35 points.

Fellaini, capitaine qui plus est, en est déjà à 7 buts et 2 passes décisives cette saison en Chine. Le Belge comptabilise 127 matchs et 44 matchs avec le Shandong Taishan (autrefois Luneng) depuis son arrivée !