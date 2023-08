Roméo Lavia toujours pas à Liverpool : une légende des Reds se paie la direction !

La saga Roméo Lavia n'est toujours pas terminée. Après une grosse saison à Southampton, le Diable Rouge a un accord verbal avec Liverpool mais attend que Reds et Saints se mettent d'accord concernant l'indemnité.

La semaine dernière, une première offre de 43M€ a été refusée par la nouvelle formation de Championship, qui réclame 58M€. Le club de la Mersey a légèrement augmenté son offre en fin de semaine (47.5M€), mais cette dernière était toujours insuffisante pour convaincre Southampton.

Alors que Roméo Lavia a débuté sa préparation avec les Saints, figurait sur le banc lors du dernier match amical et attend que la situation se décante enfin, Liverpool a formulé, ce week-end, une troisième offre évaluée à 53.6M€... refusée, car toujours insuffisante.

Une situation qui agace en Angleterre et notamment Jamie Carragher, qui ne comprend pas le comportement du club pour lequel il a disputé plus de 700 matchs. "C'est embarrassant. Si vous ne pensez pas qu'il vaut 50 millions de livres, concentrez-vous sur les autres joueurs. Et si vous le voulez vraiment, payez-les" a posté l'ancien défenseur sur son compte Twitter.

This is embarrassing.

Liverpool for years now have got deals done quickly with no fuss.

If you don’t think he’s worth 50M move on, if you really want him pay it.

Also not sure why LFC aren’t in for Caicedo, yes it’s a lot of money but Liverpool got big money for JH/FAB 🤷‍♂️ https://t.co/nNP05udQP8