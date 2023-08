Loin des regards, Théo Bongonda s'éclate en ce début de saison

Théo Bongonda a signé un peu à la surprise générale au Spartak Moscou cet été. Dans un championnat invisibilisé par le contexte géopolitique, l'ancien du Racing Genk démarre sur les chapeaux de roue.

Alors que le Moyen-Orient et la MLS sont à la mode, un championnat autrefois vu comme lucratif a totalement perdu son attrait : la Russian Premier League, dont les cadors richissimes tels que le Zenit Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou ont été écartés des compétitions européennes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en février 2021.

Une situation qui ne semble pas près de changer, aucun accord ou même ébauche d'accord n'ayant l'air de se dessiner entre l'UEFA et la fédération russe. Cela n'a pas empêché certains joueurs de rejoindre la RPL, sans se soucier du contexte compliqué. C'est le cas de Théo Bongonda (27 ans) : après une bonne saison à Cadix, l'ancien de Genk rejoignait le Spartak Moscou en juillet dernier.

L'une des attractions de la RPL

Un choix étonnant pour l'ancien international U21 belge, et actuel international congolais (7 caps, un but). Mais un choix... payant. On ne parle pas ici de salaire (même si les clubs russes ont semble-t-il conservé des moyens assez attractifs, et trouvent des voies détournées pour payer leurs joueurs malgré le blocage des transactions Russie-Europe), mais bien de forme sportive.

© photonews

En 6 rencontres toutes compétitions confondues avec le Spartak Moscou, Théo Bongonda a ainsi trouvé le chemin des filets à 4 reprises et délivré une passe décisive. Titulaire lors des 3 derniers matchs du Spartak, Bongonda a marqué trois fois d'affilée et participe activement au bon début de saison de son équipe (9/12, 3e ex-aequo).

Il nous revient de Russie que l'ancien genkois est l'une des attractions du championnat, jouant sur le flanc droit moscovite et revenant souvent (parfois un peu trop, précise-t-on) dans l'axe pour aller chercher le rectangle. Un impact immédiat, passé inaperçu par chez nous où la RPL est en quelque sorte invisibilisée : pas la peine de chercher les résultats du championnat russe sur Livescore ou Flashscore, qui "boycottent" la ligue depuis la guerre en Ukraine.

Bongonda, lui, s'en soucie probablement peu. La République Démocratique du Congo n'a jamais émis de contre-indication à ses internationaux concernant le fait d'évoluer en Russie, et Théo Bongonda retrouve toutes ses jambes au Spartak après avoir été au final peu décisif en Liga.

Seuls bémols : pas de Coupe d'Europe... et des stades peu remplis, non pas en raison du contexte mais d'une surprenante politique russe réclamant à tous les supporters un "FanID", sorte de carte de supporter vue par beaucoup comme une façon de ficher le public, et qui amène un boycott massif. Mais c'est une autre histoire...