"Lukaku n'a pas le crédit qu'il mérite, il peut gagner des matchs tout seul"

L'attaquant de Chelsea, sur une voie de garage, a été fermement défendu par un ancien joueur de Manchester United, Dwight Yorke.

Romelu Lukaku est toujours sur une voie de garage à Chelsea et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Peut-être que dans deux semaines, le Diable Rouge devra accepter une proposition de l'Arabie Saoudite pour ne pas se retrouver dans les tribunes jusqu'en janvier.

Alors que sa situation divise en Angleterre et en Italie, entre compassion et trahison, une ancienne légende de la Premier League (375 matchs) et de Manchester United, Dwight Yorke, a volé au secours de Lukaku.

"Il est tout à fait capable de jouer dans un club du top 6. Je pense que United ou Tottenham devrait prendre Lukaku sous la forme d'un prêt à court terme et accepter de payer une partie de son salaire. Il n'a pas le crédit qu'il mérite, un Lukaku enthousiaste peut gagner des matchs tout seul. Si vous voulez rivaliser avec les meilleurs, Lukaku est ce joueur qui peut marquer 15 à 20 buts en une saison, ce qui n'a pas de prix et est difficile à trouver. Celui qui l'obtiendra sous la forme d'un prêt à courte durée aura fait une bonne affaire" a déclaré l'ancien attaquant à OLBG.com