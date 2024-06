Amadou Onana va droit au but quant à son avenir après l'Euro : "Vu mes ambitions, ma réponse est assez claire"

Amadou Onana va quitter Everton après l'Euro 2024. Courtisé depuis quelque temps, le médian défensif espère profiter d'un championnat d'Europe de qualité pour se mettre en avant de la meilleure des manières.

Amadou Onana va arriver à l'Euro avec un petit peu de fraicheur. Titulaire pendant une grosse partie de la saison, le milieu de terrain était sorti du onze de base en avril et au début du mois de mai, avant de le réintégrer à deux matchs de la fin de la saison.

"J'étais en forme, mais l'entraîneur en a décidé autrement. L'avantage est que je vais arriver à l'Euro un petit peu plus frais. Cette saison m'a forgé mentalement. Quand tu joues la relégation, tu te bats à chaque match en te disant que c'est une finale" a déclaré le joueur de 22 ans dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure.

Annoncé sur le départ depuis un bon bout de temps, désormais, Amadou Onana semble bel et bien arrivé à la fin de son aventure avec Everton. Pour la première fois, le médian défensif le dit lui-même : il aimerait passer un cap, très prochainement.

"J'ai toujours dit que je voulais atteindre le maximum de mon potentiel. L'Euro est une belle scène pour se mettre en avant, se mesurer aux autres et montrer ce qu'on vaut sous pression."

L'Euro, puis un départ d'Everton : la route d'Amadou Onana semble tracée

"Quel prix il faudra débourser pour m'acheter ? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas mon travail de fixer le prix. Un club qui vous veut vraiment et qui a conscience de vos qualités ne va pas chipoter sur les moyens."

Courtisé par plusieurs formations du haut de tableau en Premier League, ainsi que par quelques cadors étrangers, Amadou Onana aura l'embarras du choix. L'objectif est d'abord de faire un bon Euro, premièrement d'un point de vue collectif, mais aussi pour se mettre en avant de la meilleure des manières, avant de passer un palier important dans sa carrière.

"Je n'ai jamais fait de déclaration en ce sens, mais je sais que beaucoup de joueurs franchissent un palier après un grand tournoi. Vu mes ambitions, je pense que ma réponse est assez claire. J'ai eu la possibilité de partir à chaque mercato depuis que je suis arrivé, mais le travail n'était pas encore terminé. Je me suis fixé des objectifs que j'avais à cœur d'atteindre, et on y est arrivé."