🎥 La crise de larmes terrible de Cristiano Ronaldo, inconsolable après une défaite en finale de Coupe du Roi des champions

Cristiano Ronaldo est un gagnant. Si le Portugais déteste une seule chose, c'est bien la défaite. Alors, perdre une finale de Coupe aux tirs au but, ça le met évidemment dans tous ses états.

Cristiano Ronaldo, on le connaît. Le Portugais a bâti sa légende au fur et à mesure des saisons, entre buts extraordinaires et détermination sans faille.

L'attaquant de 39 ans est un gagnant, qui ne sera jamais rassasié. Et si certains pensaient que Ronaldo venait en Arabie Saoudite pour se dorer la pilule, ils ont eu la preuve du contraire à de multiples reprises depuis son arrivée.

Cristiano Ronaldo veut gagner. Et quand ça ne se passe pas comme prévu, les choses peuvent rapidement dégénérer. On se souvient notamment de son presque coup de poing à un arbitre, début avril, après une carte rouge reçue.

Cristiano Ronaldo inconsolable après la défaite d'Al-Nassr

Ce vendredi soir, Ronaldo et Al-Nassr disputaient la finale de la Coupe du Roi des champions, contre le grand rival, Al-Hilal. Une finale perdue par Ronaldo et ses coéquipiers, 5-4 aux tirs au but (1-1 au coup de sifflet final).

Après la rencontre, le Portugais était inconsolable. Joueur visiblement le plus affecté par cette défaite, Cristiano Ronaldo était en larmes. Des images rares, qui rappellent, une nouvelle fois, que CR7 est bien venu en Arabie Saoudite pour gagner, et pas pour s'offrir une sorte de pré-retraite.