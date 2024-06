Quatre absents lors du premier entraînement collectif des Diables avant l'Euro : un joueur incertain a toutefois rassuré

Premier entraînement du rassemblement pour les Diables, qui disputeront deux rencontres amicales avant de se rendre en Allemagne. Comme prévu, plusieurs absents.

C'est ce vendredi que les Diables se retrouvaient à Tubize, afin de commencer leur préparation en vue de l'Euro 2024. Avant de partir en Allemagne, la Belgique disputera deux matchs amicaux : mercredi contre le Monténégro, et samedi face au Luxembourg.

Ce samedi matin avait lieu le premier entraînement collectif. Domenico Tedesco, comme prévu, a dû faire sans plusieurs cadres.

Quatre absents pour le premier entraînement des Diables, où Aster Vranckx a rassuré

Tel qu'attendu, Youri Tielemans, Jan Vertonghen et Arthur Theate, pour des blessures plus ou moins légères, ont manqué le premier entraînement collectif du rassemblement et se sont entraînés individuellement. Charles De Ketelaere, qui doit encore affronter la Fiorentina avec l'Atalanta lors du dernier match de la saison, est toujours en Italie.

Pourtant incertain, Aster Vranckx était bien sur la pelouse. Si Tedesco a rappelé Mandela Keita et Arne Engels (qui étaient aussi à l'entraînement) pour les matchs amicaux, dans le cas où il fallait palier une blessure du médian de Wolfsburg, ce dernier a rassuré.

La semaine prochaine, même si l'adversité sera moindre, le Germano-italien devrait aligner une équipe proche de celle qui affrontera la Slovaquie lors du premier match des Diables à l'Euro, le 17 juin à Francfort. Toutefois, Tedesco, qui préférait, à la base, partir en stage plutôt que de jouer deux matchs amicaux, ne prendra aucun risque quant aux éventuelles blessures.