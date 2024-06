"Incompréhensible qu'on ne puisse pas trouver de solution" concernant Courtois : les Diables feront sans, mais s'interrogent

C'est donc officiel depuis cette semaine, même si on le savait déjà depuis plusieurs mois : Thibaut Courtois ne jouera pas l'Euro 2024. Une situation que ne comprend pas Thomas Meunier, qui fait, tout de même, confiance en ses remplaçants.

En début de semaine, Domenico Tedesco a dévoilé la liste des 25 joueurs qui défendront les chances de la Belgique à l'Euro 2024.

Une sélection parmi laquelle ne figurait pas Michy Batshuayi, l'autre grand absent de cette sélection. Le principal étant évidemment Thibaut Courtois, qui avait déjà communiqué il y a plusieurs mois qu'il ne serait pas de la partie, en Allemagne.

Si tout le monde veut se dire que Koen Casteels est un très bon gardien de but (le gardien de Wolfsburg partant avec une longueur d'avance sur Matz Sels), et qu'il saura suppléer le portier du Real Madrid, disputer un grand tournoi avec Thibaut Courtois derrière soi, ça change énormément la donne.

Thomas Meunier ne comprend pas qu'une solution n'aie pas pu être trouvée, dans le cas Courtois

L'ancien de Genk, Chelsea et l'Atlético de Madrid avait annoncé que physiquement, il ne serait pas rétabli pour disputer la compétition. Il défendra pourtant les cages des Merengues lors de la finale de la Ligue des Champions, ce samedi.

Naturellement, les réactions affluent quant à cette situation. Thomas Meunier a donné la sienne, dans une interview accordée à nos confrères de Sudinfo.

"Je ne parviens pas à comprendre qu'on ne puisse pas trouver une solution, même si j'apprécie la ligne de conduite claire et directe que met en place Tedesco. Le coach et Vercauteren ont cette discipline et cette rigueur qui doivent être respectées par tout le monde."

"Matz Sels, Thomas Kaminski et Koen Casteels, ce sont des portiers qui ont du niveau. Ce n'est pas comme si, du jour au lendemain, on se retrouvait avec un gardien sans expérience qui compte vingt matchs en Jupiler Pro League. On a de quoi faire !"