🎥 Amadou Onana et Everton corrigés par Aston Villa, Youri Tielemans éclispé par un ancien talent de Pro League

Duel de Diables Rouges dans le milieu de terrain Ă l'occasion d'Aston Villa - Everton. Mais Amadou Onana et Youri Tielemans n'ont pas Ă©tĂ© Ă la fĂȘte.

Un seul belge titulaire au coup d'envoi de cet Aston Villa - Everton cette après-midi : Amadou Onana était aligné dans l'entrejeu des Toffees, tandis que Youri Tielemans faisait banquette. Comme à Newcastle, Unai Emery lui a préféré Douglas Luiz et Boubacar Kamara dans le 4-2-3-1 des Villans.

Et on ne peut pas franchement lui donner tort au vu du résultat : Villa s'est imposé 4-0. Le grand monsieur de la rencontre s'appelle Leon Bailey, auteur d'un but et un assist. L'ancien de Genk avait d'ailleurs déjà plié le match lorsqu'il a été remplacé par Tielemans à l'heure de jeu. Une belle réaction après le 5-1 encaissé chez les Magpies.

En revanche, la situation s'obscurcit pour Everton. L'arrivée de Sean Dyche avait eu le mérite de donner un coup de fouet aux Toffees la saison dernière mais on ne peut pas en dire autant lors de ce début d'exercice : l'équipe attend encore son premier point...et son premier but.