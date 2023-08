Un tacle envers Laszlo Bölöni qui passe très mal, Mikautadze irrésistible : le match fou de Metz face à Marseille

Pour son premier match à domicile en Ligue 1 cette saison, Metz est passé par toutes les émotions. Les Grenats s'en tirent finalement avec un partage face à Marseille.

Après avoir encaissé cinq buts sur le terrain du Stade Rennais, Laszlo Bölöni avait à coeur de stabiliser la défense de Metz face à l'OM. Avec comme conséquence une première mi-temps pas franchement emballante au cours de laquelle les Messins se sont retrouvés menés 0-1.

Une tactique prudente pas du tout au goût de Kévin N'Doram. Interrogé par Amazon Prime, le milieu de terrain s'est lâché avant de rentrer au vestiaire : "Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes ! On a peur de jouer au ballon !" a-t-il pesté. Des propos qui ont fait polémique et ont forcé le joueur à s'excuser.

Si personne ne sait ce qu'a pensé Bölöni de cette intervention, une chose est sûre : la réaction a eu lieu lors du deuxième acte. Réduit à dix à l'heure de jeu, Metz a renversé les Phocéens en inscrivant deux buts en cinq minutes, Georges Mikautadze mettant l'équipe aux commandes avec son tout premier but en Ligue 1.

Après ses 23 réalisations en Ligue 2, l'ancien de Seraing pensait offrir une victoire de prestige à son équipe mais l'OM a fini par égaliser à dix minutes de la fin.