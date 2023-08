"Le show CDK" : la presse italienne découvre enfin que Charles De Ketelaere est un joueur de football

Charles De Ketelaere s'est directement fait adopter par les supporters de l'Atalanta en offrant la victoire à son équipe dès sa première montée au jeu. La fin d'un long chemin de croix.

C'était le 1er avril 2022 : Charles De Ketelaere marquait son dernier but officiel en déplacement au Beerschot. CDK aurait bien voulu croire à un mauvais poisson d'avril mais la réalité est là : il n'avait plus fait trembler les filets depuis, frustrant l'AC Milan qui avait pourtant déboursé 36 millions.

Il lui aura fallu 28 minutes pour faire avec l'Atalanta ce qu'il n'avait pas réussi à faire sur toute une saison à Milan. En ouvrant le score à la 83e minute sur le terrain de Sassuolo, le Diable Rouge a retrouvé un peu de crédit auprès de la presse transalpine.

La Gazzetta dello Sport titrait "Le show Charles De Ketelaere" et pointait le contraste avec ses prestations précédentes, tandis que l'Eco di Bergamo écrit : "En raison de la paperasse et des négociations, son transfert a été retardé, mais rien ne l'a arrêté sur le terrain. Son impact sur le match a été énorme. Pas seulement grâce à son but, mais aussi grâce à sa présence dans le jeu et à la confiance que ses coéquipiers lui ont témoignée. Cela ne ressemblait pas à des débuts". De quoi s'imposer comme titulaire à l'Atalanta ?