C'est fait : Thomas Vermaelen revient à l'Union Belge... mais pas où on l'attendait !

L'Union Belge a pris tout le monde un peu à contrepied sur ce coup-là. Ce mercredi, Sébastien Pocognoli a quitté le Racing Genk où il coachait les U18, rejoignant l'équipe nationale U18 ; une arrivée qui signifiait que Wesley Sonck, jusque là à la tête des U18, montait en grade et accompagnait ses jeunes en U19.

On se demandait cependant ce qu'il en était de Thomas Vermaelen, cité du côté des Espoirs. Il n'en sera rien. En effet, la fédération, en parallèle à l'annonce de l'arrivée de Pocognoli en U18, a officialisé que Vermaelen devenait le sélectionneur des U20, ainsi... qu'adjoint des U18.

Après avoir fait ses armes en tant que T2 de Roberto Martinez et avoir été proche de quelques clubs de D1A cet été, Thomas Vermaelen va donc intégrer le schéma des équipes de jeunes de l'Union Belge, avec probablement à moyen terme l'optique de devenir sélectionneur des U21.

