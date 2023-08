Le RSCA Futures obligé de déménager à cause de l'état du Lotto Park

Mauvaise nouvelle pour les jeunes d'Anderlecht. Leur rencontre face au Jong Genk ne se déroulera pas au Lotto Park mais à Geel, en raison de l'état du gazon.

Alexander Blessin avait donc bien raison de pousser un coup de gueule avant le duel de Coupe d'Europe entre l'Union Saint-Gilloise et le FC Lugano : la pelouse du Lotto Park est dans un piètre état. Et après que l'USG et le RSCA l'aient foulée en quelques jours, elle n'accueillera pas la rencontre des jeunes anderlechtois ce week-end.

Le RSCA Futures devait initialement affronter le Jong Genk ce vendredi au Lotto Park, mais le gazon doit être laissé au repos (Anderlecht se déplaçant à Genk ce week-end en D1A). En conséquence, il a été décidé que la rencontre se disputerait à Geel, au Leunenstadion.

Environ 100km et 1h30 de route, donc, pour les jeunes du RSCA, tandis que le Jong Genk... joue ses matchs à domicile à Geel cette saison. Aucun billet ne sera vendu pour la tribune visiteurs. On ignore cependant si cela signifie que les rencontres RSCA Futures - Jong Genk et Jong Genk - RSCA Futures seront "échangées" au calendrier, afin que le match retour se joue à Bruxelles.