Reno Wilmots, nouvelle muraille de Liège

Reno Wilmots monte constamment en puissance au RFC Liège. Pour sa première saison à Rocourt, le milieu de terrain s'est très rapidement mis au diapason et au niveau professionnel.

Il s'agit probablement de l'une des recrues les plus en vue du RFC Liège en ce début de saison. Impressionnant contre Ostende, le milieu Sang & Marine ne cesse de monter en puissance.

Assez bon mais auteur de plusieurs pertes de balle lors de la première journée contre Dender, l'ancien joueur de Visé avait déjà élevé le niveau à Sclessin, contre le SL16 FC. Ce dimanche face aux Côtiers, Reno Wilmots était au four et au moulin, entre interceptions défensives, jeu avec son corps pour protéger le ballon et relances précises.

Dans un système Liégeois très ambitieux, avec généralement cinq joueurs à vocation offensive, il fait office de sentinelle, de pare-chocs devant la défense. "Ce rôle me va très bien. J’ai joué en défense à Visé, mais j’ai été formé au milieu de terrain. Je dois être le pare-chocs devant la défense. Être en soutien des défenseurs, présent dans le pressing et dans le coaching pour aider mes partenaires" déclarait-il en conférence de presse il y a dix jours.

Un rôle qui lui va très bien et qu'il tient avec succès. Reno Wilmots a cette faculté de récupérer le ballon haut et rapidement se tourner vers l'avant pour relancer rapidement le jeu. Avec cinq joueurs offensifs prêts à jouer la transition rapide et amener le danger, voilà comment déstabiliser une défense adverse en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, grâce à un joueur déjà devenu la nouvelle muraille de Rocourt.