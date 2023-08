Un prêt loupé en D1B... et un transfert au top français un an et demi plus tard



Photo: © photonews

Vous souvenez-vous d'Aliou Baldé ? Il y a peu de chances : l'ailier sénégalais avait été prêté une demi-saison en 2022 au SK Beveren. Aliou Baldé (20 ans) était passé par le SK Beveren lors de la saison 2021-2022, prêté par Feyenoord. L'ailier sénégalais n'avait disputé que 7 matchs pour les Waeslandiens, sans faire forte impression, et était retourné aux Pays-Bas. En janvier dernier, Baldé rejoignait Lausanne Sport, en Suisse, où il a finalement explosé : 20 matchs, 7 buts et 4 assists plus tard, le joueur formé à Feyenoord va déjà décrocher son transfert dans un club prestigieux. L'Equipe annonce en effet qu'Aliou Baldé va rejoindre l'OGC Nice, où il va signer pour 5 ans après avoir signé son contrat ce mercredi.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie