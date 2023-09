Romelu Lukaku a déjà joué, mais ça n'a pas suffi

À peine arrivé, déjà sur le terrain: Romelu Lukaku a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, vendredi soir, mais la Roma a vécu une soirée compliquée contre le Milan AC.

La soirée avait pourtant bien commencé au Stadio Olimpico où les supporters romains ont réservé un accueil royal à leur nouvel attaquant. Mais la suite fut nettement moins agréable pour les Giallorossi et leurs supporters.

Plus précis et plus incisifs, les Milanais ont ouvert le score dès la neuvième minute de jeu sur la pelouse du Stadio Olimpico. C'est Olivier Giroud qui a lancé la rencontre, sur penalty. Le quatrième but en trois matchs pour le Français, qui est déjà bien installé en tête du classement des buteurs de Serie A.

1/9 pour la Roma, 9/9 pour Milan

En début de seconde période, Rafael Leao a doublé la mise, mais l'exclusion de Fikayo Tomori, qui a écopé de son second carton jaune à l'heure de jeu, a relancé le suspense. C'est à ce moment-là que José Mourinho a décidé de faire monter Romelu Lukaku.

Mais le Diable Rouge n'a pas pu changer la donne. Leonardo Spinazzola a bien réduit le score, mais son but est tombé trop tard et la Roma concède sa deuxième défaite en trois matchs (2-1). Bilan parfait en revanche pour l'AC Milan qui s'isole provisoirement en tête de Serie A avec 9 points.