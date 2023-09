📷 Une pépite belge a fait ses débuts avec un top club de Ligue 1

Le jeune milieu offensif belge a disputé 18 minutes d'une rencontre de Ligue 1, pour la première fois de sa carrière.

Si la nouvelle sélection belge en fait saliver plus d'un, nos Espoirs ont aussi de belles cartes à jouer. Peu importe le poste et l'âge, plusieurs Belges percent au niveau européen et revendiquent de plus en plus une place au soleil.

C'est notamment le cas d'Ayanda Sishuba, jeune milieu offensif belge de 18 ans. Impressionnant avec les équipes jeunes de Lens, le Diablotin a fait ses débuts en Ligue 1 ce dimanche, sur la pelouse de l'AS Monaco.

Une défaite 3-0 de Lens, mais une belle montée du jeune Diablotin, qui en connaitra probablement d'autres cette saison.