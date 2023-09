La presse italienne compare "les deux versions de Charles De Ketelaere"

Charles De Ketelaere a démarré en force à l'Atalanta Bergame, et cela n'est pas passé inaperçu en Italie non plus. La Gazzetta a comparé les statistiques du Diable Rouge lors de son passage à l'AC Milan avec celles de ses matches à Atalanta.

"Le jeune de 22 ans semble vraiment différent de l'ennui sous le maillot milanais", a écrit la Gazzetta à propos du Diable Rouge. "L'Atalanta profite du CDK révélé en Belgique", a ajouté le journal sportif italien. "Les interceptions sont passées de 1,75 à 2,67. Les tacles réussis ont presque triplé (de 0,38 à 1)", a rapporté la Gazzetta en ce qui concerne les statistiques défensives de De Ketelaere, comparées à l'année dernière à l'AC Milan. "Les occasions créées ont plus que doublé par rapport à l'époque de Milan (1,33 contre 0,63), et la précision de tir en dit long aussi : 50% contre 29%", a ajouté la Gazzetta, soulignant que les statistiques offensives du jeune Belge ne souffrent certainement pas de la comparaison. De Ketelaere a joué jusqu'à présent 3 matchs de Serie A pour Atalanta, inscrivant 1 but et réalisant 1 passe décisive.