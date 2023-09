Charles De Ketelaere revient sur son échec à l'AC Milan : " Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer »

En conférence de presse ce mercredi à Tubize, le Diable Rouge est revenu sur son début de saison à l'Atalanta et son rôle pour cette trêve internationale.

Charles De Ketelaere est en forme dans son nouveau club de l’Atalanta Bergame. L’ancien joueur de Bruges a inscrit un but et délivré une passe décisives lors des trois premières rencontres de la saison. Suffisant pour glaner une place de titulaire lors de cette trêve internationale ?

« Au vu de mes prestations l’année dernière, je ne peux pas réclamer une place de titulaire ici. Je prendrai ce qu’on me donnera en espérant que ça soit le maximum possible. Si mes prestations en club sont bonnes, je recevrai probablement ma chance. »

Le Diable Rouge a vécu une première année difficile en Italie. La raison ?

« Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Une nouvelle équipe, un nouveau pays, un nouveau système,… La forme des joueurs peut varier également. Tous ces facteurs rendent les adaptations difficiles, d’autant plus quand on est un jeune joueur. »

Parmi les plus jeunes Diables présents, plusieurs ont disputé l’Euro espoirs en fin de saison dernière. Un rendez-vous manqué, puisque les Diablotins ont été éliminés dès les poules.

« Nous y sommes allés pour performer. C’était difficile d’être éliminés dès les poules. Mais nous avons beaucoup appris et quand tu regardes l’équipe, tu vois qu’il y a de la qualité et que l’avenir est là. »

Ce mardi, Amadou Onana évoquait son statut, qui pourrait grandir chez les Diables. Le joueur d’Everton reste tranquille mais beaucoup en parlent comme un futur cadre, à court terme. Pour Charles De Ketelaere, la situation est évidemment différente.

« En équipe nationale, c’est difficile de changer de statut comme cela. Surtout après l’année que j’ai vécue. J’espère jouer le plus possible et faire des bonnes prestations, on verra pour la suite. »

L'Euro 2024 en ligne de mire

Cette trêve internationale sera importante pour De Ketelaere. Même s’il ne reçoit pas le temps de jeu escompté, l’ancien Blauw & Zwart doit convaincre Domenico Tedesco, y compris à l’entraînement.

« L’Euro est plus qu’un objectif, c’est un événement important lors duquel je veux être présent » a conclu De Ketelaere.