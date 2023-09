Petite surprise chez les Diables Rouges

Il a été communiqué ce jeudi qu'Aster Vranckx avait intégré le groupe de la sélection nationale pour la rencontre de samedi à Baku.

Présent ce mercredi à l'entraînement avec les Diables Rouges, Aster Vranckx avait remplacé Orel Mangala. Bien que le joueur de Nottingham Forest soit de retour, Tedesco a décidé garder Vranckx en vue de samedi. Pour rappel, Vranckx avait été sélectionné chez les Espoirs pour le match du 11 septembre à domicile face au Kazakhstan.

En juin dernier, sélectionné chez les Espoirs - dont il est le capitaine - pour l'Euro, Vranckx avait également été appelé par Tedesco pour les matchs d'éliminatoires. Il avait été laissé sur le banc pour le premier match des Diablotins dans la compétition, face aux Pays-Bas.

UPDATE: Aster Vranckx joins the squad and flies with the team to Baku this afternoon. pic.twitter.com/niGoqTUesO